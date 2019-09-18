СБ ООН может проголосовать по проектам западной и российско-китайской резолюций по Идлибу

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 19 сентября может проголосовать сразу по двум проектам резолюций по улучшению ситуации в Идлибе, один из них был представлен Германией, Бельгией и Кувейтом, а второй - Россией и Китаем. Об этом сообщил ТАСС в среду дипломатический источник в организации.

"Кувейт, Германия и Бельгия в качестве сокураторов данной темы в СБ вынесли на голосование проект резолюции, призывающей к прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации в Идлибе, - сказал собеседник ТАСС. - В то же время свой проект резолюции представили Россия и Китай".

На 10:00 (17:00 мск) 19 сентября намечено ежемесячное заседание СБ по гуманитарной ситуации и политическому урегулированию в Сирии. Ожидается, что 15 стран Совбеза проголосуют по представленным документам в начале встречи. Документы, копии которых есть в распоряжении ТАСС, содержат противоречащие оценки ситуации в Идлибе, поэтому не исключено, что обе резолюции окажутся заветированы.

В российско-китайском проекте, в частности, содержится обеспокоенность по поводу расхождений в получаемых от ООН данных относительно объектов, попадающих под деконфликтинг в идлибской зоне деэскалации. Кроме того, в нем подчеркивается, что прекращение огня не может распространяться на операции против действующих в Сирии террористических группировок.

30 сентября начнет работу комиссия по расследованию предполагаемых атак на гуманитарные объекты в Идлибе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заверил, что расследование будет объективным и беспристрастным. По его словам, организация надеется на позитивное содействие со стороны властей России и Сирии. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее представил в ООН фото сохранных гуманитарных объектов, которые, по заявлениям представителей организации, подверглись авиаудару. Он обещал, что Москва предоставит ООН все необходимые данные.

Новость обновлена (23:25 мск) - добавлены подробности о содержании резолюций