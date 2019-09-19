Спецпредставитель США по Афганистану в закрытом режиме ответит на вопросы конгрессменов

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в четверг в закрытом режиме ответит на вопросы членов комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. Об этом сообщил в среду его председатель демократ Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк).

"После продлившихся несколько дней консультаций с Госдепартаментом мы достигли договоренности, которая позволит всем членам комитета по иностранным делам принять участие завтра [в четверг] утром в закрытом брифинге, который проведет Халилзад. Хотя я предпочел бы провести открытые слушания с Халилзадом, я рад, что наши конгрессмены будут иметь эту долгожданную возможность потребовать ответов по мирному плану", - говорится в распространенном письменном заявлении Энгела.

После брифинга Халилзада комитет проведет открытые слушания по Афганистану с участием и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

За последний год США и представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

2 сентября Халилзад встретился с афганским президентом Ашрафом Гани и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября в Кэмп-Дэвиде встречи с представителями талибов и Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Афганистане после теракта в Кабуле, ответственность за который взяли на себя сторонники движения.

В связи с этим госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Халилзад был отозван в Вашингтон. Американский дипломат, говоря о консультациях, выразил надежду на их возобновление, но не уточнил, когда это может произойти.