Президент Бразилии намерен выступить в ООН с речью о защите окружающей среды

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару готовится произнести на открытии общеполитической дискуссии 74-й Генассамблеи ООН эмоциональную речь, в которой намерен рассказать о вкладе своей страны в борьбу за защиту окружающей среды. Об этом рассказал в среду пресс-секретарь бразильского лидера Отавиу Регу Баррус.

"Это будет речь, исходящая из сердца, в которой он [Болсонару] представит нашу страну и ее потенциал и раз и навсегда внесет ясность в вопрос [о том, что] Бразилия [якобы] против [защиты] окружающей среды", - сказал он в ходе брифинга.

Как пояснил Баррус, Болсонару в присущем ему эмоциональном стиле расскажет о вкладе крупнейшего латиноамериканского государства в дело сохранения природы "о чем зачастую либо не знают, либо умалчивают".

По словам пресс-секретаря, поездка главы государства, которого в понедельник выписали из больницы после проведенной ему 8 сентября операции, на Генассамблею не ставится под сомнение. "Мы убеждены, и я утверждаю, что он поедет в Нью-Йорк", - сказал он, несмотря на то, что днем ранее заявлялось, что окончательное решение на этот счет будет принято медиками в пятницу. "Восстановление проходит очень хорошо", - подытожил Баррус.

Помимо выступления на Генассамблее 24 сентября, в нью-йоркской программе Болсонару значится также встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.