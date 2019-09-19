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Эксперт: Мугабе обеспечил свободу Зимбабве, но на определенном этапе затормозил рост

Первый спецпредставитель правительства КНР по делам Африки Лю Гуйцзинь отметил, что Мугабе пользовался большой популярностью, поскольку подверг критике политику западных государств в Африке

ПЕКИН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Президент Зимбабве Роберт Мугабе при жизни внес большой вклад в борьбу за свободу своей страны и в то же время на определенном этапе негативно повлиял на ее социально-экономическое развитие. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС в четверг первый спецпредставитель правительства КНР по делам Африки, эксперт аналитического центра "Тайхэ" Лю Гуйцзинь.

"С 1995 по 1998 год я был послом КНР в Зимбабве, а в дальнейшем возглавлял дипломатическую миссию в Южной Африке. Я уважаю покойного Мугабе как лидера, борца за свободу, внесшего большой вклад в борьбу за независимость своей страны, - рассказал он. - Однако Мугабе оставался у власти слишком долго, до преклонных лет, что, думаю, негативно отразилось на экономическом и социально-политическом развитии Зимбабве. Можно сказать, что это боец, у которого имелись и недостатки".

Лю Гуйцзинь напомнил, что бывший зимбабвийский лидер пользовался большой популярностью, поскольку подверг критике политику западных государств в Африке. "С другой стороны, это привело к западным санкциям по отношению к Зимбабве", - уточнил он.

"Мне приходилось встречаться с этим политиком много раз, он меня приглашал к себе домой на ужин. Это не только национальный герой Зимбабве, но и авторитетная фигура, пользующаяся широкой популярностью в Африке, - отметил первый спецпредставитель. - В прошлом мне не раз приходилось участвовать в китайско-африканских межправительственных встречах, в переговорах. И я могу однозначно назвать двух человек, чьи имена среди африканских народов пользуются особой популярностью, - это Роберт Мугабе и Муаммар Каддафи".

Бывший зимбабвийский лидер Роберт Мугабе умер 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре. Он возглавлял страну 37 лет с момента провозглашения независимости в 1980 году (в 1980-1987 годах в качестве премьер-министра). В 2017 году Мугабе был смещен с поста главы государства.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выражая Зимбабве соболезнования в связи со смертью Мугабе, отметил, что с его уходом из жизни Китай "потерял старого доброго друга".

Теги
Мугабе, РобертЮАРЗимбабвеСингапурКитайСи Цзиньпин
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