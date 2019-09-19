Эксперт: Мугабе обеспечил свободу Зимбабве, но на определенном этапе затормозил рост

ПЕКИН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Президент Зимбабве Роберт Мугабе при жизни внес большой вклад в борьбу за свободу своей страны и в то же время на определенном этапе негативно повлиял на ее социально-экономическое развитие. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС в четверг первый спецпредставитель правительства КНР по делам Африки, эксперт аналитического центра "Тайхэ" Лю Гуйцзинь.

"С 1995 по 1998 год я был послом КНР в Зимбабве, а в дальнейшем возглавлял дипломатическую миссию в Южной Африке. Я уважаю покойного Мугабе как лидера, борца за свободу, внесшего большой вклад в борьбу за независимость своей страны, - рассказал он. - Однако Мугабе оставался у власти слишком долго, до преклонных лет, что, думаю, негативно отразилось на экономическом и социально-политическом развитии Зимбабве. Можно сказать, что это боец, у которого имелись и недостатки".

Лю Гуйцзинь напомнил, что бывший зимбабвийский лидер пользовался большой популярностью, поскольку подверг критике политику западных государств в Африке. "С другой стороны, это привело к западным санкциям по отношению к Зимбабве", - уточнил он.

"Мне приходилось встречаться с этим политиком много раз, он меня приглашал к себе домой на ужин. Это не только национальный герой Зимбабве, но и авторитетная фигура, пользующаяся широкой популярностью в Африке, - отметил первый спецпредставитель. - В прошлом мне не раз приходилось участвовать в китайско-африканских межправительственных встречах, в переговорах. И я могу однозначно назвать двух человек, чьи имена среди африканских народов пользуются особой популярностью, - это Роберт Мугабе и Муаммар Каддафи".

Бывший зимбабвийский лидер Роберт Мугабе умер 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре. Он возглавлял страну 37 лет с момента провозглашения независимости в 1980 году (в 1980-1987 годах в качестве премьер-министра). В 2017 году Мугабе был смещен с поста главы государства.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выражая Зимбабве соболезнования в связи со смертью Мугабе, отметил, что с его уходом из жизни Китай "потерял старого доброго друга".