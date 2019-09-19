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В МИД ФРГ рассказали об основной цели "формулы Штайнмайера"

Как отметили в германском дипведомстве, речь идет о возможности реализовать "Минск"

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Цель "формулы Штайнмайера" - сделать возможной реализацию минских соглашений, к чему, с точки зрения правительства ФРГ, и нужно стремиться. Об этом заявили в четверг корреспонденту ТАСС в МИД Германии в ответ на просьбу прокомментировать отказ представителей Киева в контактной группе подписать текст формулы.

"Государства "нормандского формата" находятся в постоянном контакте", - заметили во внешнеполитическом ведомстве. "Цель так называемой "формулы Штайнмайера" - сделать возможной реализацию минских договоренностей. По мнению правительства ФРГ, это и должно произойти", - подчеркнули в МИД ФРГ.

В министерстве считают, что "шаги последних недель и месяцев, в частности разведение сил в Станице Луганской и недавний обмен удерживаемыми лицами, представляют собой момент, который нужно использовать для достижения новых шагов в реализации минских соглашений".

"Формула Штайнмайера" представляет собой механизм предоставления оговоренного минскими соглашениями особого статуса Донбассу. В среду полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Киев на состоявшемся в Минске очередном заседании группы сорвал выполнение договоренностей советников глав стран "нормандской четверки", отказавшись подписать "формулу Штайнмайера". Тем самым, по словам Грызлова, Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки".

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичГермания
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