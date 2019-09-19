В МИД ФРГ рассказали об основной цели "формулы Штайнмайера"

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Цель "формулы Штайнмайера" - сделать возможной реализацию минских соглашений, к чему, с точки зрения правительства ФРГ, и нужно стремиться. Об этом заявили в четверг корреспонденту ТАСС в МИД Германии в ответ на просьбу прокомментировать отказ представителей Киева в контактной группе подписать текст формулы.

"Государства "нормандского формата" находятся в постоянном контакте", - заметили во внешнеполитическом ведомстве. "Цель так называемой "формулы Штайнмайера" - сделать возможной реализацию минских договоренностей. По мнению правительства ФРГ, это и должно произойти", - подчеркнули в МИД ФРГ.

В министерстве считают, что "шаги последних недель и месяцев, в частности разведение сил в Станице Луганской и недавний обмен удерживаемыми лицами, представляют собой момент, который нужно использовать для достижения новых шагов в реализации минских соглашений".

"Формула Штайнмайера" представляет собой механизм предоставления оговоренного минскими соглашениями особого статуса Донбассу. В среду полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Киев на состоявшемся в Минске очередном заседании группы сорвал выполнение договоренностей советников глав стран "нормандской четверки", отказавшись подписать "формулу Штайнмайера". Тем самым, по словам Грызлова, Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки".