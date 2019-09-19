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СМИ: США отказали в визе министру здравоохранения Ливана

Виза требовалась Джамилю Джабаку для участия в заседаниях, запланированных на полях Генассамблеи ООН

ТАСС, 19 сентября. Посольство США в Бейруте отказалось предоставлять визу министру здравоохранения Ливана Джамилю Джабаку. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Mayadeen.

Виза требовалась ливанскому министру для участия в заседаниях, запланированных на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Отказ в выдаче визы, как отмечают местные обозреватели, может быть связан с тем, что Вашингтон подозревает Джабака в связях с шиитской группировкой "Хезболлах", которую США считают террористической.

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