СМИ: США отказали в визе министру здравоохранения Ливана

ТАСС, 19 сентября. Посольство США в Бейруте отказалось предоставлять визу министру здравоохранения Ливана Джамилю Джабаку. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Mayadeen.

Виза требовалась ливанскому министру для участия в заседаниях, запланированных на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Отказ в выдаче визы, как отмечают местные обозреватели, может быть связан с тем, что Вашингтон подозревает Джабака в связях с шиитской группировкой "Хезболлах", которую США считают террористической.