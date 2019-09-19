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Нетаньяху заявил, что разочарован отказом Ганца обсуждать создание правительства единства

Премьер-министр Израиля считает, что государству необходимо как можно более широкое правительство единства, а не перевыборы

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что "удивлен и разочарован" отказом лидера центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца от встречи для обсуждения формирования широкого правительства единства по итогам выборов 17 сентября.

"Я удивлен и разочарован тем, что Ганц все еще отказывается ответить на мой призыв встретиться. Президент [Реувен Ривлин] призвал к единству, а без встречи двух главных партийных лидеров не может быть сформировано правительство единства", - написал Нетаньяху в Twitter. "Государству Израиль необходимо как можно более широкое правительство единства, а не перевыборы и, конечно, не правительство, которое опирается на антисионистские партии", - добавил премьер.

Ранее в четверг Ганц в ходе выступления на пресс-конференции в Тель-Авиве пообещал сформировать и возглавить широкое либеральное правительство единства по итогам выборов, состоявшихся 17 сентября. "Блок "Кахоль-Лаван" выиграл выборы, по последним данным подсчета голосов мы получаем 33 места в Кнессете, и это - первое место, а Нетаньяху не смог привести к победе свой правый блок", - добавил Ганц.

Лидер "Кахоль-Лаван", таким образом, отверг призыв Нетаньяху, озвученный им ранее в четверг, к скорейшей встрече ради формирования широкого правительства единства. "Люди ожидают, что мы будем работать вместе, нет никаких оснований для третьих выборов", - сказал премьер в видеообращении, которое он опубликовал в Twitter.

Данные подсчета голосов

По последним данным, после подсчета 97% голосов "Кахоль-Лаван" получает 33 места из 120 в Кнессете, партия "Ликуд" - 31. Блок правых партий, на которые может опереться Нетаньяху для создания коалиции, может рассчитывать на 55 мест в парламенте, а центристские и левые партии во главе с "Кахоль-Лаван" - 57 мест, отмечает газета Haaretz. При этом, для формирования устойчивой коалиции необходимо минимальное большинство в 61 из 120 депутатских мандатов в Кнессете 22-го созыва.

После предыдущих выборов 9 апреля Нетаньяху не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции, которая контролировала бы минимально необходимое большинство в парламенте. В результате глава правительства инициировал и провел через Кнессет в конце мая закон о самороспуске высшего законодательного органа ровно через месяц после присяги депутатов. Тогда же первые в истории Израиля повторные выборы были назначены на 17 сентября.

Формирование коалиции

По закону, президент Израиля Реувен Ривлин по итогам выборов должен поручить одному из депутатов Кнессета сформировать новое правительство в течение 42 дней. Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, при условии, что он в состоянии собрать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Публикация окончательных результатов подсчета голосов на выборах 17 сентября ожидается 25 сентября.

Теги
ИзраильРивлин, РеувенНетаньяху, Биньямин
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