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Трамп допустил, что ситуация вокруг Ирана не будет урегулирована мирным путем

По словам американского лидера, никогда еще США "не обладали такой военной мощью"
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает, что ситуация вокруг Ирана не будет урегулирована мирным путем. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир в четверг.

"Посмотрим, что будет. Многое может случиться. Если будет мирное решение, то хорошо. Возможно, что этого не будет", - констатировал Трамп. "Но никогда еще страна не обладала такой военной мощью", - добавил он, говоря о США. Трамп также допустил, что может последовать "удар со стороны самых сильных вооруженных сил в мире".

Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который бы охватывал не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, ДональдВыход США из ядерной сделки с Ираном
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