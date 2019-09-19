Трамп допустил, что ситуация вокруг Ирана не будет урегулирована мирным путем

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает, что ситуация вокруг Ирана не будет урегулирована мирным путем. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир в четверг.

"Посмотрим, что будет. Многое может случиться. Если будет мирное решение, то хорошо. Возможно, что этого не будет", - констатировал Трамп. "Но никогда еще страна не обладала такой военной мощью", - добавил он, говоря о США. Трамп также допустил, что может последовать "удар со стороны самых сильных вооруженных сил в мире".

Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который бы охватывал не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.