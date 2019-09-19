Суд в Грузии отказал экс-министру обороны в выходе на свободу под залог

ТБИЛИСИ, 19 сентября. /ТАСС/. Тбилисский городской суд в четверг отклонил ходатайство адвоката экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, обвиняемого в организации и участии в беспорядках на митингах в Тбилиси 20-21 июня, об освобождении под залог на время следствия. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил юрист опального министра Мамука Чабашвили.

"Мы предлагали суду залог в размере 500 тыс. лари (порядка $169 тыс.), а также его (Окруашвили - прим. ТАСС) освобождение на поруки четырех человек. К сожалению, суд не удовлетворил наше ходатайство и оставил его в заключении. Следующее заседание назначено на 2 октября", - сказал Чабашвили.

Окруашвили задержали в июле. Ему предъявлено обвинение по статье "Организация группового насилия, руководство или участие в нем", что карается лишением свободы на срок от четырех до шести лет. Тбилисский городской суд отправил его в тюрьму 27 июля.

В Тбилиси у здания парламента Грузии с 20 июня проводятся митинги. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Дело о беспорядках на митингах в Тбилиси МВД Грузии совместно с Генпрокуратурой расследуют по статьям "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии". В рамках этого расследования задержаны 16 человек вместе с Окруашвили, обвинения предъявлены депутату парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.