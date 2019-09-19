Финская оппозиция вынесет на голосование вопрос о доверии правительству

ХЕЛЬСИНКИ, 19 сентября. /ТАСС/. Финская оппозиционная Национальная коалиционная партия в пятницу вынесет на голосование парламента вопрос о доверии действующему правительству Финляндии под руководством премьер-министра Антти Ринне. Об этом пресс-служба партии сообщила в четверг.

"Бумаги [содержащие требование о проведении голосования] будут переданы в центральную канцелярию парламента", - говорится сообщение.

Пока неизвестно, когда именно состоится голосование.

Причиной для его проведения является недовольство оппозиции экономической политикой правительства и политикой в области занятости. В частности, вопросы у нее вызвали увеличение налога на топливо в проекте нового бюджета, а также вероятное повышение налога на доходы для среднего класса.

По словам председателя парламентской фракции коалиционеров Кая Мюккянена, слова которого приводит телекомпания Yle, правительство Ринне также увеличивает расходы, но при этом не имеет ни малейшего представления о том, как эти дополнительные расходы будут финансироваться.