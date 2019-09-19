Постпред США в ООН считает, что Россия не желает добиваться прекращения огня в Идлибе

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Постпред США при ООН Келли Крафт обвинила в четверг Россию в нежелании добиваться прекращения огня в Сирии и выразила сожаление в связи с итогами голосования в Совете Безопасности ООН после того, как Россия и КНР заблокировали проект резолюции по Сирии, представленный на голосование Совета Безопасности ООН "гуманитарной тройкой" - Бельгией, Германией и Кувейтом.

"Вызывает сожаление, что Совет Безопасности не смог принять резолюцию, которая содержала бы формулировку с призывом к сирийским властям и к России не осуществлять удары в Идлибе", - заявила она, утверждая при этом, что Россия якобы "не заинтересована в прочном прекращении огня" в Идлибе.

По итогам голосования 12 голосов членов СБ ООН были поданы в поддержку резолюции, Россия и Китай голосовали против и один член СБ ООН воздержался.