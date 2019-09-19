Постпред КНР назвал проект резолюции "гуманитарной тройки" по Сирии неконструктивным

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в четверг на заседании Совета Безопасности ООН назвал неконструктивным проект резолюции по Сирии, представленный на голосование Совета Безопасности ООН "гуманитарной тройкой" - Бельгией, Германией и Кувейтом.

"Дипломатические усилия по урегулированию ситуации в Сирии продолжаются, и ситуация в Идлибе развивается в позитивном направлении, - отметил он. - В таком контексте вынесение этого проекта резолюции на голосование явно неконструктивно и не приведет к желаемым результатам".

Он подчеркнул, что Китай "конструктивно участвовал в переговорах по тексту проекта резолюции и предложил разумные поправки, однако, к сожалению, проект резолюции, вынесенный на голосование, не затрагивает суть проблемы и не учитывает ключевые обеспокоенности Китая". "Поэтому Китай проголосовал против проекта резолюции", - подчеркнул он, указав при этом, что "все аспекты гуманитарной ситуации в Сирии должны рассматриваться комплексно и не следует подчеркивать избирательно лишь некоторые вопросы". "Следует меньше политизировать гуманитарный вопрос", - подчеркнул он.

Постпред КНР при ООН отметил, что Китай и Россия предложили альтернативный проект резолюции, который учитывает гуманитарные потребности сирийского народа.

"Должен отметить, что Китай резко отвергает необоснованные обвинения со стороны Великобритании и США, - заключил постпред КНР при ООН. - Китай имеет право принимать независимые решения по тому, как голосовать, исходя из ситуации и интересов сирийского народа и ни одна страна не может высказывать обвинения в этой связи".