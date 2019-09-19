Госдеп: США не беспокоятся по поводу возможной связи Гуайдо с наркоторговцами

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не беспокоятся по поводу возможной связи лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с колумбийской бандой "Растрохос" и считают, что он представил убедительное объяснение появившихся ранее фотоснимков. Об этом заявила в четверг на брифинге для иностранных журналистов заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти.

По ее словам, Гуайдо ранее утверждал, что не знал о том, что сфотографировавшиеся с ним люди были преступниками, и такое объяснение устраивает Вашингтон. "Мы не беспокоимся по поводу связей Гуайдо с наркоторговцами", - сказала она.

Ранее ряд СМИ, в том числе испанская газета El Pais, опубликовал фотографии Гуайдо с членами "Растрохос". Генеральная прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении оппозиционера по подозрению в связях с бандой. Гуайдо заявил, что не знал, что сфотографировавшиеся с ним люди были преступниками.

По словам генпрокурора республики Тарека Вильяма Сааба, "Растрохос" помогли Гуайдо пересечь границу в феврале, чтобы он мог посетить Кукуту, несмотря на то, что суд запретил ему выезжать из страны.