Помпео подчеркнул важность дальнейшего давления на Мадуро

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Канады Христей Фриланд подтвердил намерение усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Стороны обсудили итоги встреч главы МИД Канады на Кубе 28 августа, - говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Госдепартамента. - Госсекретарь США подтвердил важность региональной координации по кризису в Венесуэле и усиления давления на Мадуро".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.