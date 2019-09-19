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Генассамблея ООН - 2019

СМИ: выступление Зеленского в ООН и его встреча с Трампом запланированы на 25 сентября

О готовящейся встрече лидеров двух стран на полях Генассамблеи ООН ранее сообщил вице-президент США Майкл Пенс

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Выступление президента Украины Владимира Зеленского на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится 25 сентября. Об этом в четверг сообщили украинские СМИ.

"Выступление (Зеленского - прим. ТАСС) на Генеральной Ассамблее ООН запланировано на 25 сентября в 16.00 по киевскому времени", - сообщили украинскому агентству УНН в постоянном представительстве Украины при ООН.

Издание "Зеркало недели" со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что 25 сентября состоится также встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс обсудил в телефонном разговоре с Зеленским готовящуюся встречу президентов на полях Генассамблеи ООН на следующей неделе.

Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут в ООН с 24 по 30 сентября.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир АлександровичГенассамблея ООН - 2019
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