В Алжире заключили под стражу генсека крупнейшей парламентской партии

РАБАТ, 19 сентября. /ТАСС/. Мухаммед Джемаи, генеральный секретарь крупнейшей парламентской партии - "Фронта национального освобождения" (ФНО) - был заключен под стражу в четверг по решению столичного суда. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

Джемаи находится в тюрьме Эль-Харраш, куда ранее в этом году были помещены министры, депутаты и главы региональных администраций, проходящие обвиняемыми в рамках дел о коррупции и воровстве государственных средств. Генсеку ФНО следствие инкриминирует уничтожение официальных документов.

Ранее профильный комитет Национального народного собрания (ННС, нижней палаты парламента) снял с Джемаи, который также занимает депутатское кресло, парламентскую неприкосновенность по запросу министра юстиции.

50-летний Джемаи, крупный бизнесмен, был избран на пост генсека ФНО 30 апреля 2019 года, сменив Джамеля ульд Аббеса. Тогда он пообещал, что Фронт внесет "существенный вклад в поиск выхода из сложившейся кризисной обстановки".

В Алжире с 22 февраля проходят многотысячные манифестации, участники которых добиваются коренной реформы политической системы, проведения честных и прозрачных выборов, решительной борьба с коррупционерами.

ФНО вместе со своим союзником - партией "Национальное демократическое объединение" - контролирует большинство мест в обеих палатах алжирского парламента - Национальном народном собрании (нижняя палата) и Совете нации (верхняя).