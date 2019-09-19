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Генассамблея ООН - 2019

СМИ: президент Кипра планирует встретиться с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Точная дата переговоров пока неизвестна

ТАСС, 19 сентября. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщило в четверг Кипрское информационное агентство со ссылкой на собственные источники.

Агентство не упоминает о том, какие вопросы будут обсуждаться на встрече с главой МИД РФ и не сообщает конкретной даты переговоров.

Также отмечается, что Анастасиадис встретится в Нью-Йорке с главой китайского МИД, членом Госсовета КНР Ван И, индийским премьером Нарендрой Моди и главой правительства Северной Македонии Зораном Заевым.

Ранее сам президент Кипра объявил о своих планах встретиться на Генассамблее с постпредами пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности, чтобы добиться реакции международного сообщества на действия властей Турции, которые приняли решение учредить в кипрском городе Фамагуста турецкое консульство и открыть в будущем для туристов "город-призрак" Вароша, расположенный в буферной зоне ООН. Эти вопросы Анастасиадис также намерен обсудить и во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которая намечена на 27 сентября. Днем ранее президент Кипра должен будет выступить с обращением к мировому сообществу с трибуны сессии Генассамблеи.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияКипрТурцияСеверная МакедонияРоссияКитайАнастасиадис, НикосМоди, НарендраВан ИГутерриш, АнтониуЗаев, ЗоранГенассамблея ООН - 2019
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