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Министр обороны США: границы между войной и миром в кибепространстве размыты

Противники Вашингтона будут продолжать делать своей мишенью демократические процессы, считает Марк Эспер

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Границы между войной и миром в увеличившимся многократно за последние годы кибепространстве в современном мире размыты. Об этом заявил в четверг министр обороны США Марк Эспер, выступая на второй ежегодной Национальной конференции по кибербезопасности.

"За последнее десятилетие киберпространство неизмеримо расширялось, и наша парадигма войны изменилась. По сути границы между войной и миром [в кибепространстве] сейчас размыты", - отметил глава оборонного ведомства США.

"Наши противники будут продолжать делать своей мишенью наши демократические процессы. <...> Это уже происходит в рамках подготовки к выборам 2020 года", - сказал министр.

Теги
СШАЭспер, Марк
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