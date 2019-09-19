СМИ: Елизавету II разгневали слова Кэмерона о ее влиянии на шотландский референдум

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Высказывания экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Елизавета II по его просьбе могла оказать влияние на исход состоявшегося в 2014 году референдума о независимости Шотландии "вызвали неудовольствие" королевы. Об этом источник в Букингемском дворце сообщил в четверг вещательной корпорации Би-би-си, которая указывает, что за вежливой официальной фразой по всей вероятности скрывается "холодная ярость" монарха.

"Подобные ситуации крайне осложняют построение хороших отношений [между монархом и премьером]" , - заявил источник Би-би-си, добавивший, что разглашение содержания конфиденциальных бесед, которые премьер-министр мог вести с королевой, "не соответствует ничьим интересам" и "вызвало определенное неудовольствие" во дворце.

Поводом для разгорающегося скандала стало вышедшее в эфире Би-би-си интервью Кэмерона, чья книга мемуаров For the record поступила в продажу в четверг. Вспоминая о том времени, Кэмерон сказал, что несколько раз в беседах с личным секретарем королевы он сам и секретарь премьера прозрачно намекали на то, что "просто поднятая бровь" Елизаветы II может решить исход референдума. Тогда опросы говорили о вероятной победе сторонников независимости и Кэмерон признался, что из-за этого "испытывал панику".

Во время визита в шотландский Абердин незадолго до референдума королева действительно позволила себе осторожно высказаться о предстоящем событии, рекомендовав шотландцам "очень хорошо подумать о будущем", что было воспринято многими как жест в поддержку сохранения целостности страны. Впрочем, Букингемский дворец тогда заявил, что у фразы, которую "совершенно спонтанно" обронила королева, нет какой-либо политической подоплеки, так как согласно неписаной британской конституции, монарх должен сохранять полную беспристрастность в вопросах политики.

"Любое предположение о том, что у королевы могло бы быть желание повлиять на исход предваряющей референдум кампании в корне неверно. Это вопрос, который должен решать народ Шотландии", - было сказано в официальном заявлении Букингемского дворца, распространенном в 2014 году после вызвавшего много споров эпизода в Абердине. Впоследствии дворец также опроверг слова Кэмерона о том, что Ее Величество выразила молчаливое удовлетворение, узнав об итогах референдума.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в сентябре 2014 года. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. При этом правящая в регионе Шотландская национальная партия воспользовалась итогами общебританского референдума о членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который руководство партии намерено организовать в 2021 году.