Куба считает провокацией выдворение сотрудников ее постпредства при ООН из США

ГАВАНА, 20 сентября. /ТАСС/. Необоснованные действия властей США по высылке двух сотрудников постпредства Кубы при ООН направлены на эскалацию напряженности в двусторонних отношениях и усиление блокады острова. Соответствующее заявление разместил в четверг в Twitter глава МИД островного государства Бруно Родригес Паррилья.

"Мы категорически осуждаем необоснованное выдворение двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН и ужесточение ограничений передвижения для дипломатов и их семей. Обвинения в том, что они совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом, является вульгарной клеветой", - написал министр. По его словам, подобные действия американских властей "направлены на провоцирование дипломатической эскалации, ведущей к закрытию посольств, дальнейшему ужесточению блокады и созданию напряженности между двумя странами".

Ранее в четверг Соединенные Штаты заявили о выдворении двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, причастны к "деятельности, наносящей вред национальной безопасности США". Остальным сотрудникам дипмиссии запретили совершать поездки по стране и выезжать за пределы Манхэттена.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. По данным кубинских властей, блокада (так Гавана называет эмбарго - прим. ТАСС) со стороны США нанесла экономике Кубы ущерб на $134,5 млрд. Если измерять потери от санкций с учетом обесценивания доллара к золоту, они составят $933 млрд.