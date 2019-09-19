СМИ: бомбардировщик ВВС США в марте отрабатывал удар по Калининградской области

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Стратегический бомбардировщик ВВС США В-52 в марте этого года имитировал нанесение удара крылатыми ракетами по Калининградской области. Об этом сообщил в четверг журнал The National Interest. По его данным, эта операция проводилась в рамках переброски пяти бомбардировщиков с авиабазы в штате Луизиана на авиабазу в Великобритании.

"Стратегический бомбардировщик В-52H с бортовым номером 60-0024 вылетел с авиабазы Барксдейл 14 марта 2019 года в 01:30, пролетел над Канадой и осуществил имитацию нанесения удара крылатыми ракетами по территории Российской Федерации, - сообщил National Interest со ссылкой на независимого аналитика Стефана Уоткинса. - Самолет осуществил разворот лишь в 60 милях от российского воздушного пространства в 11:10 и совершил посадку на базе королевских ВВС Великобритании в 13:32".

The National Interest отметил, что в Калининградской области развернута мощная система ПВО, но по словам командующего ВВС США в Европе генерала Джеффа Хэрригана, вооруженные силы США разработали планы, позволяющие взломать эту оборону. "Это была бы многоэлементная, точно рассчитанная по времени операция с использованием эффективных средств, которые мы бы задействовали для того, чтобы гарантировать себе доступ в этот район, - заявил генерал группе журналистов, в составе которой был и корреспондент The National Interest. - Для этого мы и проводим учения. Мы постоянно проводим оценку этих планов и если дело дойдет на их выполнения, то мы будем готовы".

Генерал не привел каких-либо деталей этих планов, однако, как отметил National Interest, под многоэлементным подходом подразумевается одновременное использование ВВС, ВМС, сухопутных войск и кибератак.