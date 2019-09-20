WP: жалоба сотрудника разведки США в отношении Трампа затрагивает Украину

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Жалоба, которую неназванный сотрудник американской разведки подал в отношении президента США Дональда Трампа, касается Украины. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Трамп в телефонном разговоре с одним из иностранных лидеров дал обещание, которое якобы было настолько тревожным, что вынудило работающего в Белом доме сотрудника разведки доложить о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону, рассказало издание в среду. Газета не стала уточнять, о лидере какой страны идет речь и какое именно обещание дал глава вашингтонской администрации.

Теперь его источники утверждают, что в жалобе "особое значение уделяется" Украине, однако The Washington Post не утверждает, что разговор велся с украинским президентом Владимиром Зеленским или данное Трампом обещание как-то связано с Киевом.

Аткинсон в четверг в закрытом режиме ответил на вопросы законодателей в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Член данного комитета Майк Куигли (демократ от штата Иллинойс) по итогам встречи рассказал журналистам, что жалоба сотрудника разведки основана на нескольких инцидентах. При этом Аткинсон не захотел раскрывать содержание документа. "Он не говорил об обвинениях [сотрудника разведки]. Но он действительно упомянул, что эта жалоба основана на целом ряде событий. "Более чем одном", точнее говоря", - сказал конгрессмен.

Сотрудник разведки подал жалобу через 2,5 недели после телефонного разговора Трампа и Зеленского. Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса США уже проводят расследование в связи с этой беседой. Они предполагают, что Трамп, его адвокат Рудольфа Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок на выборах 2020 года. Законодатели уже потребовали полную стенограмму разговора.

Сам Трамп в четверг опроверг утверждения СМИ о том, что мог в беседе с одним из иностранных лидеров дать обещание, ущемляющее американские интересы.