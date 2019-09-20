Расходы госбюджета Украины на оборону увеличатся в 2020 году до 5,4% ВВП

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Расходы государственного бюджета Украины на 2020 год на национальную безопасность и оборону составят 5,4% от ВВП страны. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова представляя в пятницу на заседании Верховной рады бюджет страны на 2020 год.

"Расходы на национальную безопасность и оборону составят 245 млрд гривен ($9,96 млрд по текущему курсу), это 5,4% к ВВП", - сообщила она. В текущем году на эти цели предусмотрены средства в размере около 5% ВВП. Ожидается, что в 2020 году финансирование этой сферы увеличится на 23 млрд гривен (более $935 млн) по сравнению с 2019 годом.