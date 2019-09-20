В Китае задержали пилота FedEx

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудник почтовой компании FedEx был задержан в городе Гуанчжоу (административный центр южной провинции Гуандун) по подозрению в контрабанде оружия. Как сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, подозреваемый отпущен под залог.

"По полученным нами от соответствующих ведомств данным, утром 12 сентября сотрудники таможни аэропорта Байюнь обнаружили в багаже гражданина США пули для пневматического оружия. А именно 681 единицу. Он работает в качестве второго пилота в авиакомпании FedEx", - сказал он.

"Он планировал направиться в Гонконг 12 сентября. Таможня аэропорта задержала его по подозрению в попытке контрабанды оружия и позже отпустила под залог. Китайская сторона уведомила генконсульство США в Гуанчжоу об инциденте. В настоящее время расследование по этому делу продолжается", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

По данным The Wall Street Journal, мужчина вез с собой неметаллические шарики для маломощных пневматических реплик огнестрельного оружия.

Это уже не первый скандал, связанный с FedEx в КНР. В июне Китай начал расследование в отношении почтового оператора по факту нарушения доставки посылок компании Huawei - несколько ее бандеролей с корпоративными документами были доставлены из Японии в США, в то время как их точками назначения являлись офисы Huawei в Гуанчжоу и Шанхае. FedEx принесла извинения и заявила, что бандероли были направлены в США по ошибке.

В середине августа полиция города Фучжоу (провинция Фуцзянь) начала расследование в отношении посылки с огнестрельным оружием, доставленной FedEx из Соединенных Штатов. А в сентябре власти Китая заподозрили американскую компанию в попытке нелегальной отправки холодного оружия из КНР в Гонконг. FedEx заявила, что "вызвавшая вопросы посылка была обработана должным образом в соответствии со стандартными процедурами безопасности".