Песков сообщил о подготовке визита президента Венесуэлы в Россию

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовится. Об этом в пятницу в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Визит готовится", - сказал он.

Как сообщил в свою очередь ТАСС источник, близкий к организации визита, Мадуро приедет в Россию в скором времени. "Он [Мадуро] приедет в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Как отмечал ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, обсуждавший подготовку визита венесуэльского лидера во время поездки в Каракас в июле, "встреча на высшем уровне, несомненно, придаст импульс продвижению на всех направлениях, в том числе в сфере договорно-правовой базы". По его словам, прорабатывается ряд соглашений.