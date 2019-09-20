Лукашенко назвал парламентские выборы репетицией президентских, к которым "подкинут перцу"

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что предстоящие в республике в ноябре парламентские выборы станут репетицией президентских. Такую точку зрения он изложил в пятницу в ходе поездки в Гродненскую область.

"Это репетиция завтрашней кампании - президентской. Вот там нам подкинут перцу. А мы должны мозги в руки взять и спокойно, как всегда белорусы это делали, сделать так, как нужно нам, а не кому-то на Западе, Востоке, Юге или Севере", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Как отметил президент, для своей страны власти должны делать все, чтобы она сохранилась и белорусы "более-менее нормально жили". "И не только вы. Дети чтобы знали, что кусок земли у них есть и никто их плеткой стегать больше не будет", - добавил он.

Лукашенко также сообщил, что считает нужным сохранить мажоритарную систему выборов в парламент. "Мне уже подсовывают предложения парламент избирать по партийным спискам. Вы будете знать в лучшем случае пять партий и их руководителей. Люди обычно голосуют за лидера, - заявил он. - А там по списку уже никто не знает. Они сами поставят там детей, внуков, любовниц, любовников. Всех туда пропишут. Я сказал "нет", мы пока не изжили мажоритарную систему".

Глава государства убежден, что парламентарий должен представлять свой округ и вести диалог со своими избирателями. "В трудовые коллективы идите, агитируйте, просите, чтобы за вас проголосовали, - сказал он. - Депутат должен быть привязан к своему избирателю, своему округу. В этом направлении мы и будем действовать".

Лукашенко заявил, что не допустит раскачивания ситуации в стране в период избирательных кампаний, они пройдут спокойно.

"Мы избирательную кампанию проведем как всегда, спокойно, тихо. Несмотря на желание некоторых придать окраску шоу", - заявил Лукашенко. По его словам, есть те, кто считает, в том числе на Западе, что если избирательная кампания проходит шумно, то это демократично. "А я считаю, что страну раскачивать нельзя", - сказал глава государства.

Президент также отметил, что Белоруссия не может себе позволить "раскачать" внутреннюю ситуацию в отличие, например, от России. "Покачались немножко, а труба-то работает в это время. И природный газ качают на экспорт, и нефть, и золото [добывают]. У нас этого нет, - сказал Лукашенко. - Поэтому нам не надо раскачиваться, качать из стороны в сторону самих себя и других. Нам надо делом заниматься". Он подчеркнул, что если ситуация в стране будет неспокойной в течение года, то "следующие два-три будут потеряны".

Говоря о так называемых провластных кандидатурах, президент отметил, что никогда не скрывал, что есть люди, которых власть поддерживает, в том числе для формирования состава парламента, который представлял бы весь срез общества как с точки зрения возраста, так и профессиональных компетенций.

"Парламент принимает законы, и эти люди должны понимать, что мы принимаем. Представьте: пришли эти крикуны, которые ничего в жизни не понимают <...> Какие будут законы? Конечно, президент подписывает закон, и я никогда не пропущу тот закон, который во вред людям. А всем же хочется все поделить, что-то перестроить и так далее, - сказал Лукашенко. По его словам, "это уже было, когда [Советский] Союз развалился, всю страну поделили".

Выборы в Совет Республики (верхнюю палату) и Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания Белоруссии пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года. Президентские выборы должны состояться в 2020 году.