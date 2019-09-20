МИД Украины: Киев не отменит блокаду Донбасса, пока не вернет находящиеся там предприятия

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Киев не отменит блокаду Донецкой и Луганской народных республик, пока не вернет под свой контроль находящиеся на этих территориях предприятия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Европейская правда".

"Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены", - сказал министр.

Он отметил, что, несмотря на блокаду предприятий, есть "товары ежедневного потребления", которые власти хотели бы поставлять на территории самопровозглашенных республик. По словам Пристайко, "пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская".

В ближайшее время украинские власти намерены заменить список разрешенных к перевозу через контактную линию товаров на список запрещенных. Зачем это необходимо, Пристайко не пояснил.

Министр заявил, что Киев сейчас готовится заменить список разрешенных к перевозу через контактную линию товаров на список запрещенных. "Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги, потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО (Совет национальной безопасности и обороны), и изменить ее должно другое решение СНБО", - сказал он, добавив, что Киев также намерен восстановить выплату пенсий населению неподконтрольных территорий.