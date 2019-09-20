Администрация Зеленского планирует разделить Нацгвардию на три отдельные части

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины планирует реорганизовать Национальную гвардию, которая была воссоздана в стране после государственного переворота в 2014 году и отстранения от власти президента Виктора Януковича. Ее разделят между двумя министерствами и президентом, сообщил глава офиса президента Андрей Богдан в интервью "Би-би-си Украина".

По его словам, часть Нацгвардии останется в распоряжении МВД. Однако ее боевые подразделения, которые участвуют в силовой операции в Донбассе, будут переданы министерству обороны и Генеральному штабу.

"Мы считаем, что часть Национальной гвардии может и должна остаться в МВД. Часть боевых подразделений, которые принимают участие в военном конфликте на Востоке, должна быть переподчинена министерству обороны и Генеральному штабу. А часть подразделений - напрямую президенту", - заявил Богдан.

Вместе с тем он признал, что по этому вопросу у администрации Зеленского есть разногласия с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, которому подчиняется Нацгвардия. В начале сентября Верховная рада уже не смогла приступить к рассмотрению законопроекта, который предусматривал подчинение Нацгвардии президенту. Тогда глава парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Манастырский сообщил, что Владимир Зеленский и Арсен Аваков "договорились обсудить все изменения". "Будет более детальный доработанный законопроект", - отметил он.

Национальная гвардия Украины как самостоятельная силовая структура существовала в стране с 1991 по 2000, но затем была упразднена. Вновь воссоздать Нацгвардию было решено в марте 2014 года. Одним из инициаторов был как раз Арсен Аваков, который тогда же возглавил МВД. В состав Нацгвардии, в частности, были включены и бойцы так называемой самообороны майдана, костяк которых составляли боевики экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). После прохождения соответствующей подготовки батальоны Нацгвардии направлялись воевать в Донбасс как наиболее боеспособные части. В настоящее время общая численность Нацгвардии достигает 60 000 военнослужащих.