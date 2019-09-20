Глава МИД Украины считает правильным проведение выборов в Донбассе в 2020 году

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Местные выборы в Донбассе должны состояться в 2020 году одновременно со всеми регионами Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"В идеале - я хочу подчеркнуть, потому что постоянно повторяю это слово в заявлениях, а оно из новостей постоянно выпадает - в идеале, мы должны провести выборы на всей территории Украины. Когда у нас будут следующие выборы. В 2020-м? Прекрасно. Месяц и дату пусть определяет ЦИК", - заявил он в опубликованном в пятницу интервью газете "Европейская правда".

Министр добавил, что перед проведением выборов необходимо выполнить ряд условий. "Если завтра начать разводить силы по всей линии разграничения, как предлагает [Владимир] Зеленский, например, сначала три участка, а затем все 400 км. Если послезавтра начать разминировать, убирать фортификационные сооружения, выводить танки, пушки, наемников и все остальное. Давайте попробуем", - заявил Пристайко. Он признал, что в случае неудачи изложенного им плана провести выборы в 2020 году не удастся.