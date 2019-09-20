{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России
Обновлено 

Глава МИД Украины считает, что санкции Запада против России деградируют

Вадим Пристайко выразил недовольство тем, что некоторые иностранные лидеры начинают ездить в Россию, а также приглашают ее сесть за стол большой восьмерки

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что санкции, введенные Западом в отношении России, переживают период деградации.

"Санкции - это целостный механизм. Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать [президента РФ Владимира] Путина сесть за стол большой восьмерки... - это тоже вопрос санкций, - сказал он в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Европейская правда". - Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций - все это провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма. Все это - деградация санкций".

По словам Пристайко, Киев обеспокоен, когда ему говорят, что санкции будут продлеваться каждые полгода. "Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться", - отметил министр, выразив при этом уверенность, что в декабре санкции в отношении России "будут в очередной раз продлены".

В то же время министр посетовал, что у зарубежных партнеров Украины "есть одна из идей, которая не находит понимания ни у украинского правительства, ни у украинцев". "Это постепенное снятие санкций за постепенное продвижение в исполнении минских договоренностей. Эта идея действительно выдвигается нашими западными партнерами, и нам она не нравится", - сказал Пристайко.

Теги
УкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииПристайко, Вадим Владимирович
Бывшего вице-мэра Кишинева задержали по обвинению в коррупции
Нистора Грозаву задержали на 72 часа
Читать полностью