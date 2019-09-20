"Укроборонпром" предлагает продать недостроенный крейсер "Украина"

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится на содержании Николаевского судостроительного завода. Об этом сообщила пресс-служба госконцерна, ссылаясь на интервью DW гендиректора концерна Айвараса Абромавичуса.

"У Украины нет потребности в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы будем строить новые корабли: меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей наших Вооруженных сил", - отметил он.

Глава концерна сказал также, что крейсер "Украина" был разработан в 70-годах прошлого века, поэтому не способен эффективно действовать в современных условиях. Судно, по его словам, также не пригодно для применения в Черном и Азовском морях.

Минувшим летом Степан Полторак, занимавший тогда пост министра обороны Украины предложил президенту страны Владимиру Зеленскому разобрать на детали крейсер "Украина", мотивируя это тем, что в он технологически сильно устарел и непригоден к использованию.

Ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду в 1992 году, но так и остался стоять на территории Николаевского судостроительного завода. Уже много лет его строительство заморожено на уровне готовности 95%. По плану, строительство "Украины" должны были закончить в 1994 году. На конец 1980 стоимость крейсера оценивали в 135,3 млн советских рублей, если перевести это в доллары по курсу Госбанка СССР - это $225,5 млн. До 1992 года в его строительство вложили еще $171 млн, с 1992 по 2003 год - около $24 млн. Еще несколько миллионов долларов было потрачено на содержание корабля.