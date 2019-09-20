Додон: Молдавия после смены власти открыта Востоку и Западу

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Молдавия после смены власти открыта для сотрудничества с Западом и Востоком. Об этом в пятницу заявил президент республики Игорь Додон, выступая на пленарном заседании второго Молдавско-российского экономического форума.

"Молдавия открыта политически и экономически и на Запад, и на Восток. Я очень надеюсь, что бизнес воспользуется уникальной ситуацией, которая есть в Молдавии, а в скором времени мы выйдем с серьезной президентской стратегией устойчивого экономического развития", - отметил он.

По его словам, такая ситуация сложилась в результате произошедшей в июне смены власти, когда от нее отстранили Демократическую партию Молдовы.

"Сегодня с уверенностью можно говорить, что идет перезагрузка отношений на всех уровнях. Я сделаю все возможное, чтобы внутриполитический консенсус сохранился, мы обязаны стать той площадкой, где Запад и Восток увидят мостик - пока что хрупкий и непростой", - сказал Додон.