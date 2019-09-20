В Нью-Дели появятся 40 пунктов сбора пластиковых отходов

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти индийской столицы откликнулись на решение правительства сделать Индию первой страной мира, свободной от пластиковых пакетов и пластикового мусора, открыв 40 пунктов сбора пластика. Об этом сообщил журналистам представитель городской администрации.

"Отходы будут привезены туда перед отправкой на переработку и утилизацию. Люди могут напрямую приходить туда и сваливать свои пластиковые отходы в любом количестве", - цитирует в пятницу газета Times of India слова чиновника.

Проблема Нью-Дели в том, что город убирают кастовые мусорщики, которые охотно собирают все то, что можно еще раз продать (тряпки, старую одежду и обувь, бумагу и картон, стекло и жестяные банки и т.п.), но нередко оставляют лежать на улицах то, что нельзя пустить в дело еще раз, в том числе одноразовые пластиковые пакеты и сумки. Поэтому решено собирать у граждан пластик напрямую.

Городские власти также начали конфискацию полиэтиленовых пакетов одноразового использования у торговцев и владельцев магазинов. Сообщается, что уже изъято около 3,6 т полиэтиленовых мешков.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее призвал граждан страны выйти до начала октября всем вместе на улицы, чтобы очистить города и села от накопившихся пластиковых отходов. Премьер призвал население вычистить страну от пластика ко 2 октября, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди. Моди и правительство страны также призвали граждан полностью отказаться от пластиковых сумок и пакетов, использовать только хлопчатобумажные сумки или сумки из экологически безвредных материалов. Продавцы должны взять на себя обязательство максимально отказаться от пластиковой упаковки. Государственные учреждения и госпрограммы также должны обходиться без пластика. Президент Индии Рам Натх Ковинд на своей странице в Twitter ранее сообщил, что страна намерена полностью избавиться от пластика одноразового использования к 2022 году.