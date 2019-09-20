В Кишиневе заявили, что бежавший из страны олигарх Плахотнюк причастен к хищению €1 млрд

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Бежавший после смены власти за границу бывший лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк причастен к нашумевшему хищению из банков Молдавии €1 млрд. Об этом заявил в пятницу на брифинге глава расследующей это преступление парламентской комиссии Александр Слусарь. По его словам, такой вывод следует из полученного комиссией отчета международного детективного бюро Kroll, которое расследовало это преступление по заказу правительства.

"Мы обещали, что когда получим имена бенефициаров из отчета Kroll, объявим их. В документе фигурирует Плахотнюк как главный бенефициар кражи миллиарда. На втором месте группа бывшего премьера Владимира Филата" - сказал Слусарь. По его словам, затем в списке причастных к банковскому мошенничеству значатся имена бизнесмена Илана Шора, его мачехи и бизнес-партнера Илоны Шор, а также депутатов партии Шора - Марины Таубер, Регины Апостоловой и Юрия Фотеску, а также близкого к бизнесмену главы агентства "Спутник Молдова" Владимира Новосадюка. По словам Слусаря, в полученном документе фигурируют и другие известные в Молдавии люди, но прежде, чем огласить их, депутаты хотят лучше познакомиться с этими данными.

Кража века

Громкий коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы около €1 млрд, что составляло более 20% ВВП страны, разгорелся в 2015 году. Банковская афера, которую назвали кражей века, спровоцировала массовые акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете, который подготовило по просьбе властей бюро Kroll, говорилось, что деньги выведены через три банка - "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", которые контролировал бизнесмен Шор. Однако, он явился с повинной и дал показания против бывшего премьера Филата, сообщив, что дал политику в виде взяток $250 млн, после чего тот был осужден на 9 лет тюрьмы.

В 2017 году и сам Шор был осужден на 7,5 годам тюрьмы, но обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию своего имени и быть избранным депутатом парламента. По словам же Филата, он оказался в тюрьме в связи с борьбой за власть внутри правящей проевропейской коалиции. Он утверждает, что за его арестом стоит бывший партнер по власти Плахотнюк.

Смена власти

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против контролировавшего власть в стране Плахотнюка. После этого олигарх и приближенные к нему люди, в числе которых был Шор, спешно покинули страну. По данным МВД Молдавии, Плахотнюк, приславший в конце июля заявление об уходе с поста лидера партии и сложении депутатского мандата, находится в США. А Шор, с которого в августе сняли иммунитет и объявили в розыск, - в Израиле. Также по делу о "краже века" были лишены иммунитета, допрошены и помещены под домашний арест депутаты партии Шора - Таубер, Апостолова, допросили и Новосадюка, с которого взяли подписку о не выезде.