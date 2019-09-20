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Лукашенко поручил МИД Белоруссии подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз

Президент Белоруссии подписал указы, которыми одобрены проекты соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил министерство иностранных дел провести переговоры и подписать соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе президента.

"Президент подписал указы, которыми одобрены проекты соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, - сообщили в пресс-службе. - Проекты соглашений одобрены в качестве основы для проведения переговоров". В сообщении отмечается, что министерство иностранных дел уполномочено "на проведение переговоров и подписание соглашений при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов".

Минск и Брюссель обсуждали возможность подписания соглашения о реадмиссии и упрощении визового режима последние несколько лет. После прохождения всех внутренних процедур шенгенские визы для белорусов будут стоить €35, также будут упрощены некоторые нормы при их получении.

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