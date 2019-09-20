Кандидаты на пост канцлера Австрии связали отмену санкций против РФ с ситуацией на Украине

ВЕНА, 21 сентября. /ТАСС/. Шесть лидеров австрийских политических партий и одновременно кандидатов на пост главы правительства Австрии рассказали о том, когда Евросоюз сможет отменить санкции в отношении России. Австрийское агентство печати за неделю до досрочных парламентских выборов опросило ведущих политиков об их отношении к санкциям против РФ и представило в пятницу их ответы.

Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) и главный претендент на пост канцлера Себастьян Курц (экс-канцлер Австрии) считает, что ЕС ввел санкции против России из-за ситуации на Украине, территориальную целостность которой поддерживает Австрия. "Пока нет прогресса в выполнении минских соглашений и прекращения огня, говорить о возможном смягчении санкций нельзя, - уверен Курц. - Но с такой сверхдержавой как Россия надо оставаться в диалоге. Мира в Европе можно добиться только с Россией, а не против нее".

Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер заявил, что его партия всегда выступала против санкций в отношении России и считает их неверным решением. "Они (санкции - прим. ТАСС) наносят ущерб Австрии и нашей экспортоориентированной экономике", - подчеркнул Хофер.

Как считает председатель Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Памела Ренди-Вагнер, "чтобы санкции ЕС были смягчены, минские соглашения должны привести к прекращению боевых действий на востоке Украины". "Пока нет прогресса. На европейском уровне надо действовать скоординированно и совместно", - добавила социал-демократ.

В свою очередь, председатель молодой партии "Новая Австрия - Либеральный форум" Беате Майнль-Райзингер заявила, что ее партия "поддерживает санкции ЕС и ожидает немедленного прекращения огня на востоке Украины и прекращения оккупации Крыма". Главный австрийский оппозиционер и лидер партии "Сейчас - Список Пильца" Петер Пильц также говорит о важности санкций, потому что Россия якобы переступила допустимые границы.

Лидер партии "Зеленые" Вернер Коглер также увязал смягчение санкций с реализацией минских соглашений. "Однако, их надо постепенно отменять, если Россия пойдет навстречу", - подчеркнул Коглер.

Выборы в Австрии

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) были назначены на 29 сентября после того, как в мае 2019 года из-за публикации компрометирующей видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе распалось коалиционное правительство АНП и АПС. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем был отправлен в отставку, канцлером переходного периода до проведения выборов была назначена Бригитте Бирляйн. Согласно прогнозам экспертов, опрошенных корреспондентом ТАСС, АНП во главе с Курцем на предстоящих парламентских выборах может набрать до 40% голосов и будет определять состав правительственной коалиции. СДПА не сможет добиться значительного роста уровня поддержки и может оказаться на втором месте, третья позиция достанется правой АПС.