Премьер Молдавии попросила США провести мониторинг утилизации боеприпасов в Приднестровье

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер Молдавии Майя Санду попросила США принять участие в мониторинге процесса утилизации российских боеприпасов на складах Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Об этом Санду заявила в субботу на пресс-конференции по итогам совершенного ей на этой неделе визита в Вашингтон, в ходе которого она провела переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом, советником президента США Иванкой Трамп, другими американскими чиновниками.

"Напомнила об инициативе, предложенной Российской Федерацией, по утилизации боеприпасов на складах в Колбасне. Попросила США участвовать в мониторинге этого процесса, если будет достигнута соответствующая договоренность между Молдавией и Россией", - сказала Санду. Она также заявила, что обсудила в Вашингтоне и вопрос приднестровского урегулирования.

"Отметила, что политическое решение приднестровской проблемы не должно сказаться на европейском будущем Молдавии. Подтвердила важность демократизации региона как условия для решения проблемы, а также значимость сотрудничества с украинскими партнерами в целях обеспечения безопасности на границе Молдавии", - добавила премьер.

На складах бывшей 14-й армии в окрестностях села Колбасна хранится около 20 тыс. т боеприпасов, которые складировались там в процессе вывода советских военных из европейских стран. На встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации этих боеприпасов. Заинтересованность в участии в процессе выразили США, а также ОБСЕ, которая предложила Кишиневу экспертную помощь для оценки технического состояния складов.

Охрану складов в Колбасне осуществляет Оперативная группа российских войск в Приднестровье, которая также помогает проводить миротворческую операцию на Днестре. Вывоз и утилизация боеприпасов начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

Конфискация собственности Плахотнюка

Санду попросила власти США конфисковать собственность бежавшего из Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.

"Есть вопросы, которые касаются кражи миллиарда и отмывания денег. Что касается кражи миллиарда, то некоторые персонажи, причастные к хищению, владеют значительной собственностью на территории США. На данном этапе молдавская прокуратура будет сотрудничать с органами США, чтобы заморозить, а затем конфисковать эту собственность. А если говорить более конкретно, то речь идет о Владимире Плахотнюке, который владеет собственностью в США и который должен вернуть государству все, что он украл", - подчеркнула Санду.

Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около €1 млрд, что составляло более 20% ВВП страны, разгорелся в 2015 году. Хищение средств спровоцировало массовые акции протеста, распад двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

Как заявил накануне глава расследующей это преступление парламентской комиссии Александр Слусарь, Плахотнюк является одним из главных фигурантов отчета международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело свое расследование. В документе отмечено, что деньги были выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", которые контролировал бизнесмен Илан Шор. Он был осужден в 2017 году на 7,5 года тюрьмы, однако обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию своего имени и быть избранным депутатом парламента.

Евроинтеграция

Вступление в Европейский союз и сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере обороны являются стратегическим приоритетом правительства Молдавии, сообщила премьер-министр республики.

"Заверила американских партнеров, что правительство Молдавии намерено восстановить демократические процессы и укрепить демократические институты, ликвидировать систему, созданную прежним режимом, бороться с коррупцией на всех уровнях и по-настоящему реформировать юстицию", - сказала Санду. По ее словам, "евроинтеграция, сотрудничество с США по многим направлениям, включая сектор обороны и безопасности, являются стратегическим приоритетом молдавского правительства". Глава кабинета напомнила, что объем финансовой помощи, предоставленной Вашингтоном Молдавии за годы независимости, составил $1,4 млрд.

Санду также проинформировала о встречах с представителями Международного валютного фонда (МВФ), который на днях утвердил оценочные программы для Молдавии. По ее словам, республика получит от фонда около $46 млн, которые поступят в Национальный банк и министерство финансов.

Санду находилась с официальным визитом в США 18-19 сентября. Изначально ее поездка в США планировалась на 31 августа, однако была отложена из-за изменений графика госсекретаря Майка Помпео, с которым планировались переговоры. Не удалось встретиться с главой американской дипломатии и на этот раз - как рассказала Санду, анонсированные ранее переговоры не состоялись из-за срочной поездки Помпео на Ближний восток. "Но были другие встречи на самом высоком уровне, чтобы мы смогли передать послание правительства", - пояснила она.

В июне поддерживающая президента Молдавии Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова договорилась с проевропейским блоком Асuм ("Сейчас"), одним из лидеров которого является Санду, выступить против контролировавшей власть в стране Демократической партии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, сформировав новое правительство. Демократы отказались уходить в оппозицию, объявили парламент и новый кабмин незаконными, организовали протесты в Кишиневе. Но после того, как в поддержку новой власти высказались Россия, ЕС и США, Плахотнюк бежал за границу, подал в отставку с поста лидера партии и сложил полномочия депутата.