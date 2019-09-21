Полиция задержала почти 40 человек в Париже в преддверии манифестаций "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали 39 человек в преддверии манифестаций "желтых жилетов" в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в префектуре.

По его информации, к 11:00 (12:00 мск) полиция в Париже задержала не менее 39 человек, также стражи порядка досмотрели 596 человек. Кроме того, как отметила префектура полиции в Twitter, 10 человек были оштрафованы за попытку выйти на демонстрацию на улицу Елисейские поля, любые манифестации на которой в субботу запрещены.

Полиция применила слезоточивый газ против нескольких сотен людей, предположительно следовавших на демонстрацию на Елисейские поля, сообщил телеканал BFM. Несколько сотен человек приблизились к кордону полиции, который перегородил улицу, ведущую на Елисейские поля. Люди стали выкрикивать неразборчивые лозунги, после чего полиция применила слезоточивый газ, а толпа людей развернулась. Примечательно, что подошедшие к Елисейским полям люди не носили отличительный признак минувших протестов - желтый жилет.

Согласно кадрам телеканала CNEWS, спустя какое-то время полиция вновь применила слезоточивый газ на этой улице, из-за чего часть Елисейских полей накрыл густой дым.

Сразу четыре отдельных акции ожидается в Париже и Версале в эту субботу. Не менее шести различных мероприятий, связанных с протестом "желтых жилетов", привлекли внимание десятков тысяч пользователей. Организаторы двух из них призывают участников выйти на Елисейские поля, несмотря на жесткий запрет парижских властей, маршруты остальных предполагаемых маршей публично не объявлены вовсе. Еще два марша в защиту климата и социальной справедливости запланированы в Париже и Версале. Южные районы французской столицы в середине дня пересечет также колонна манифестантов, выступающих против пенсионной реформы.

Как заявил ранее префект Парижа Дидье Лаллеман, 7,5 тыс. работников силовых ведомств будут следить за соблюдением порядка в городе и его окрестностях во время акций протеста. В их число войдут мобильные отряды полицейских и жандармов, в распоряжении которых примерно 180 мотоциклов. По его мнению, меры безопасности будут приниматься такие же, как и в ходе первомайских демонстраций.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тыс. участников. С тех пор мобилизация снижалась. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.

В новость были внесены изменения (12:57 мск) - обновлено в связи с увеличением числа задержанных.