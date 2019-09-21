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Анкара может рассмотреть покупку ЗРК Patriot в случае выгодного предложения

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что этот вопрос стоит в повестке республики в ходе визита в США
Система ПВО Patriot EPA/VALDA KALNINA
Описание
Система ПВО Patriot
© EPA/VALDA KALNINA

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары рассмотреть вопрос приобретения американских зенитных ракетных комплексов Patriot, если США смогут предложить выгодные условия. Об этом он сообщил в субботу на пресс-конференции перед отлетом в Нью-Йорк, где он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Вопрос покупки комплексов Patriot все еще актуален. Если договор будет соответствовать нашим условиям, то мы можем рассмотреть возможность их приобретения. Эта тема стоит в нашей повестке в ходе визита в США", - сказал он.

В начале сентября Эрдоган сообщал о своих намерениях обсудить с американским президентом Дональдом Трампом тему приобретения зенитных ракетных комплексов Patriot на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Турция пыталась договориться о поставках американских ЗРК еще в период администрации экс-президента США Барака Обамы, однако получила отказ. Впоследствии Анкара заключила контракт с Москвой на поставку зенитных ракетных систем С-400.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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