Reuters: лейбористы намерены провести референдум по Brexit в случае прихода к власти

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Британская оппозиционная Лейбористская партия убеждена, что в случае прихода к власти за три месяца согласовала бы с ЕС сделку об условиях Brexit и в течение полугода вынесла бы ее на общенациональный референдум для одобрения. Такое обязательство содержится в черновом варианте итогового заявления, которое планируется принять по итогам пятидневного съезда партии, начавшегося в субботу в городе Брайтон. Выдержки из заявления приводит агентство Reuters.

"После трех лет хаотичных переговоров тори и тупика в парламенте правительство лейбористов решит проблему Brexit одним или другим способом в течение шести месяцев после того, как придет к власти", - отмечается в проекте заявления. В нем не уточняется, каким именно образом лейбористы намерены решить указанный вопрос.

Как говорится в черновике документа, правительство лейбористов "обеспечит разумную сделку с ЕС по условиям выхода [Великобритании из Евросоюза] в течение трех месяцев и в течение шести месяцев представит ее на суд народа на референдуме вместе с возможностью остаться в ЕС".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещает осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" - особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit.