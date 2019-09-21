ЛНР призвала гарантов "Минска" отреагировать на неподписание Киевом "формулы Штайнмайера"

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Отказ украинских властей согласовать "формулу Штайнмайера", которая включает в себя механизм предоставления Донбассу особого статуса, является со стороны Киева ревизией ранее принятых решений. Об этом заявил министр иностранных дел Луганской народной республики, уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего, он также призвал страны-гаранты минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе отреагировать на эти действия украинской стороны.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что контактная группа на заседании в среду в Минске письменно не согласовала "формулу Штайнмайера" из-за технического недоразумения и будет вносить в нее правки

"Текст "формулы Штайнмайера" был нормандской четверкой (Франция, Германия, Россия, Украина) согласован и направлен в контактную группу. В этом согласовании, безусловно, принимал участие и представитель Украины [помощник президента Андрей] Ермак. И на этом фоне абсолютно нелепо звучат рассуждения господина Пристайко о "техническом недоразумении" на переговорах в Минске 18 сентября и о его желании вносить в согласованный Украиной и направленный в контактную группу для подписания текст какие-то изменения", - цитирует заявление Дейнего агентство Луганскинформцентр.

"Или господин Ермак не имел таких полномочий - согласовывать текст формулы? Тогда что он там вообще делал? А если имел и согласовал, тогда о каких изменениях рассуждает господин Пристайко? Кстати, сам неоднократно в СМИ заявлявший, что "формула Штайнмайера" согласована Украиной", - отметил он.

Полпред ЛНР напомнил, что почти три года назад этот вопрос контактная группа включила в повестку подгруппы по вопросам политического урегулирования. "И с того момента украинская сторона заблокировала, по сути, работу подгруппы. Длительное отсутствие прогресса побудило нормандскую четверку - орган, осуществляющий контроль за ходом минских переговоров, - подготовить развернутый текст формулы и направить его в контактную группу для подписания. И никакие "технические недоразумения" не могут объяснить отказ представителей Украины от его подписания в редакции, согласованной в том числе и представителем Украины на консультациях 11 сентября политических советников глав стран нормандской четверки", - добавил глава МИД республики.

По его словам, парадокс состоит еще и в том, что в период, когда контактная группа получила в 2015 году от нормандского формата "формулу Штайнмайера" для обсуждения, представители Украины отказывались не только обсуждать аспекты ее реализации, но и принимать к рассмотрению саму формулу, вплоть до отрицания ее существования.

"А сейчас, когда текст формулы направлен нормандской четверкой для подписания, Украина отказывается ее подписывать и рьяно рвется ее обсуждать. А тезисы, которые выдвигают представители Украины в обоснование такого рвения, прямо противоречат обязательствам, закрепленным ранее подписанными в Минске документами. Похоже, мы имеем дело с ревизией ранее принятых решений. В таком случае, где реакция на это стран - гарантов минского процесса?!" - констатировал он.

Широкое поле для поиска решения задач

Что же касается самого желания Украины возобновить обсуждения в политической подгруппе, как подчеркнул Дейнего, его ЛНР только приветствует. "С подписанием "формулы Штайнмайера" открывается широкое поле для поиска решения задач, направленных на ее имплементацию. Это и изменения Конституции Украины, предписанные минскими соглашениями, и закон об особом статусе, редакция которого должна соответствовать обязательствам Украины, подписанным в Минске, и формирование специального законодательства, вытекающего из этого закона, в том числе проектов экономических и прочих соглашений между Донбассом и правительством Украины, и решение вопроса амнистии - во всех этих и многих других вопросах необходимо в прямом диалоге на минской площадке найти компромисс между Донбассом и Украиной. Вот куда должна направить Украина свои усилия", - добавил он.

После состоявшейся в Минске в среду очередной встречи контактной группы по урегулированию на востоке Украины полпред России Борис Грызлов сообщил, что представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера". Тем самым, по словам Грызлова, Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, а также поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", поскольку условием его проведения является наличие успешного результата по двум указанным направлениям.

В конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером был предложен вариант, который получил название "формула Штайнмайера", где был предложен механизма предоставления Донбассу особого статуса, как этого требуют минские соглашения. Она предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.