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Кризис на Украине

Помощник президента Украины заявил, что "формула Штайнмайера" ляжет в основу нового закона

При этом Андрей Ермак не уточнил, о каком законопроекте идет речь

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Регулирующая порядок проведения выборов в Донбассе "формула Штайнмайера" ляжет в основу нового законопроекта, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение. Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", - написал он в субботу в Facebook.

При этом Ермак не уточнил, о каком законопроекте идет речь. Вероятнее всего, он имел в виду законопроект о выборах в Донбассе.

В минувшую среду полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Киев на состоявшемся в Минске очередном заседании группы сорвал выполнение договоренностей советников глав стран "нормандской четверки", отказавшись подписать "формулу Штайнмайера". Тем самым, по словам Грызлова, Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки".

В конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером был предложен вариант, который получил название "формула Штайнмайера", где был предложен механизм предоставления Донбассу особого статуса, как этого требуют минские соглашения. Она предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

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