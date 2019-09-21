Украинские силовики обстреляли ЛНР из гранатометов

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня, обстреляв из гранатометов поселок городского типа Калиново в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

"В 14:20 Вооруженные силы Украины возобновили огневую активность, выпустив восемь гранат из гранатометов по району населенного пункта Калиново", - приводит слова представителя ведомства агентство Луганскинформцентр.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется. "Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, придерживаются "режима тишины" и соблюдают минские договоренности", - заявили в пресс-службе.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки, обстреляв город Первомайск.