Хуситы призвали аравийскую коалицию принять предложение о прекращении агрессии в Йемене

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция должна воспользоваться предложенной ей инициативой по прекращению агрессии в Йемене. Об этом, как передает телеканал Al Massira, заявил в субботу лидер йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси, выступивший по случаю пятой годовщины так называемой революции 21 сентября, когда мятежники захватили столицу страны Сану.

"Интервенция, за которой стояли посольства 10 государств в Сане во главе с послом США, привела к катастрофическим и разрушительным последствиям, что поставило нашу страну на грань краха во всех областях экономики, безопасности и политики, - сказал он. - Они взяли под контроль все госинституты, превратив их в администрацию, которая работала исключительно в интересах внешних сил вместо того, чтобы служить йеменскому народу".

"В результате мы автоматически были запрограммированы на крах и "сомализацию" страны, если бы не массовое народное движение и "революция 21 сентября", которые вернули нашему народу самоуважение, сохранили его достоинство и избавили от диктата возгордившихся врагов. - отметил аль-Хуси. - По мере продолжения вашей блокады [Йемена] и агрессии вы будете сталкиваться с еще более болезненными, смертоносными и эффективными ударами в глубине вашей территории, которые поразят наиболее важные экономические и нефтяные объекты. У нас здесь нет никаких красных линий, и мы обращаем внимание людей в этих районах: проявляйте осторожность и держитесь подальше от них".

"В связи с этим призываю совершающий агрессию альянс воспользоваться нашей инициативой, - подчеркнул лидер "Ансар Аллах". - Если вы остановите свою агрессию, бомбардировки и блокаду, тогда наша армия и народные комитеты прекратят атаки беспилотниками и ракетами".

В пятницу мятежники из "Ансар Аллах" заявили, что намерены прекратить атаки против саудовского королевства в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования. Они также призвали "все стороны, принимающие участие в войне, перейти к истинным переговорам, ведущим к всеобщему национальному примирению, из которого никто не будет исключен".

Атаки на королевство

Два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы. В результате взрывов и пожаров добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки от общего объема в 9,8 млн баррелей.

В среду официальный представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики представил на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, подтверждающие, по его словам, причастность к атакам Ирана. Между тем он признал, что точное место, откуда они были запущены, до сих пор не установлено, однако выразил уверенность, что не из Йемена.

Хуситы продолжают настаивать на том, что именно они стоят за нападениями. Официальный представитель вооруженных сил "Ансар Аллах" генерал Яхья Сариа заявлял, что движение спланировало и провело операцию при помощи усовершенствованных беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.