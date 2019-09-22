В аэропорту Гонконга усилены меры безопасности в связи с протестами

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 сентября. /ТАСС/. Усиленные меры безопасности введены в воскресенье в международном аэропорту Гонконга Чек Лап Кок и прилегающих к нему зонах в связи с очередными угрозами антиправительственных демонстрантов попытаться нарушить его работу. По свидетельству корреспондента ТАСС, в настоящее время воздушная гавань функционирует в нормальном режиме, скоплений протестующих не наблюдается.

Наряды полиции дежурят на станции скоростного поезда, курсирующего в аэропорт из делового центра города. По соображениям безопасности он следует без промежуточных остановок. Стражи порядка пускают в аэроэкспресс только пассажиров с билетами или посадочными талонами.

Сотрудники правоохранительных органов также проводят проверки следующих в аэропорт рейсовых автобусов, осуществляют выборочный досмотр рюкзаков и сумок, задерживают подозрительных лиц без документов.

По сведениям очевидцев, в зону аэропорта выдвинулись два спецгрузовика с водяными пушками. Усиленные наряды полиции также наблюдаются у станции метро Tung Chung, которая расположена в одноименном спальном районе недалеко от воздушной гавани.

12 и 13 августа тысячи демонстрантов из числа противников закона об экстрадиции заблокировали зал отлета аэропорта, что привело к отмене сотен рейсов. Чтобы предотвратить повторение инцидента, администрация воздушной гавани с 14 августа ввела спецрежим доступа в терминал, пропуская туда только пассажиров с билетами и персонал. У всех входов в здание были выставлены барьеры и пункты контроля. Для прохода требуется предъявить билет на рейс в ближайшие 24 часа, и документ, удостоверяющий личность.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже три с половиной месяца. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.