Австралия выразила готовность к ограниченному участию в миссии в Ормузском проливе

СИДНЕЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Австралия на данном этапе готова к ограниченному участию в миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил журналистам в Вашингтоне премьер-министр Австралии Скотт Моррисон по итогам встречи в пятницу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Моррисона, которые в воскресенье приводит газета The Australian, никакие военные операции, кроме обещанной Австралией помощи в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе, во время встречи с Трампом не обсуждались. "Когда мы объявили [в августе] о своем участии в этом соглашении, я очень четко дал понять, что речь идет именно о проблеме свободы судоходства - оно (соглашение - прим. ТАСС) об этом, и это все понимают", - сказал Моррисон.

"Нас поблагодарили за участие в этой операции, которая, я напоминаю всем, касалась свободы судоходства в Ормузском проливе. Она касается только этого. Другие вопросы, интересующие США, - это исключительно их вопросы", - цитирует Моррисона агентство Reuters.

На фоне ухудшения отношений с Ираном после инцидентов в Ормузском проливе США обратились к ряду стран с предложением участвовать в коалиции для патрулирования в этом регионе с целью обеспечения, по утверждению Вашингтона, свободы судоходства. К настоящему времени готовность вступить в эту коалицию изъявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. По сведениям неофициальных источников, начать патрулирование, в котором предполагается задействовать 55 кораблей, планируется в ноябре.

Австралия в рамках операции направит в Ормузский пролив фрегат, самолет наблюдения и 200 военнослужащих.