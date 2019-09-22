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Кризис на Украине

Порошенко утверждает, что согласованной "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существовало

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что на этой неделе контактная группа письменно не согласовала "формулу Штайнмайера" из-за "технического недоразумения"
Петр Порошенко AP Photo/Vadim Ghirda
Описание
Петр Порошенко
© AP Photo/Vadim Ghirda

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Согласованной "формулы Штайнмайера", регулирующей порядок проведения выборов в Донбассе, не существует. С таким утверждением в интервью украинскому "5 каналу" выступил экс-президент Украины Петр Порошенко.

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В конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером был предложен вариант, который получил название "формула Штайнмайера", где был предложен механизм предоставления Донбассу особого статуса, как этого требуют минские соглашения. Формула предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой "формулы Штайнмайера", якобы с кем-то согласованной, не существует", - сказал Порошенко. По его словам, предложение министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по Донбассу заключалось в выполнении ряда условий: должен был быть сформирован компонент по безопасности в Донбассе, проведена "безупречная организация выборов", после чего ОБСЕ признает эти выборы свободными и демократическими, а также соответствующими критериям организации. Порошенко отметил, что в случае выполнения всех этих условий Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через два недели после выборов, а непосредственно в день выборов.

Экс-президент также утверждал, что никакие другие позиции относительно этих предложений тогда не высказывались.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что контактная группа на заседании в среду в Минске письменно не согласовала "формулу Штайнмайера" из-за "технического недоразумения". По его словам, у представителя Украины Леонида Кучмы были замечания, в текст, возможно "будет что-то добавлено или что-то изъято".

По заявлению полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова, Киев сорвал выполнение договоренностей советников глав стран "нормандской четверки", отказавшись подписать "формулу Штайнмайера". Тем самым, по словам Грызлова, Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, а также поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", поскольку условием его проведения является наличие успешного результата по двум указанным направлениям.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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