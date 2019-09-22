Помпео заявил, что разговор Трампа и Зеленского конфиденциален

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Содержание июльского телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдепартамент не будет публиковать его стенограмму. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC госсекретарь США Майкл Помпео.

"Вы знаете, что мы [Госдепартамент] крайне редко предаем огласке стенограммы. Разговоры лидеров мира носят конфиденциальный характер. Неуместно поступать так [предать гласности], за исключением каких-то экстремальных обстоятельств", - отметил глава внешнеполитического ведомства. С его точки зрения, разговор Трампа и Зеленского по телефону не подпадает под эту категорию.

Как сообщила в пятницу со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal, во время телефонного разговора в июле Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже проводят расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения Трампа пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.