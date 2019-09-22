Трамп: Байден лжет, что не обсуждал с сыном бизнес на Украине

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи бывшего вице-президента Джозефа Байдена, опровергающего информацию об обсуждении со своим сыном Хантером его бизнеса на Украине.

"Он [Байден] лжет, что не говорил с сыном, он говорил, - сказал Трамп в воскресенье журналистам на Южной лужайке Белого дома перед отправлением в Хьюстон. - Байден говорил, что не может дать миллионы долларов, пока не будет уволен прокурор [на Украине]".

Трамп также рассказал, о чем разговаривал в июле по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. "У меня был прекрасный разговор с президентом Украины, обсудили коррупцию на Украине. Мы не хотим, чтобы такие люди, как Джозеф Байден и его сын, устраивали коррупцию, - продолжил президент США. - У Украины много проблем, мы обсудили много вопросов, это был теплый и дружеский разговор".

На вопрос о расследовании содержания его беседы с Зеленским, глава Белого дома вновь подчеркнул, что "разговор был абсолютно замечательным и честным". "Когда я говорю с иностранными лидерами, я знаю, что много людей находится на линии с обеих сторон. В разговоре не было абсолютно ничего неправильного. Все разведслужбы это слушали", - отметил Трамп.

Как сообщила в пятницу со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal, во время телефонного разговора в июле Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Сам бывший вице-президент в субботу утверждал, что лично не задавал своему сыну Хантеру вопросов касательно его бизнеса на Украине.