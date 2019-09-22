Глава Минфина США назвал спекуляциями сообщения о давлении Трампа на Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин считает домыслами публикации американских СМИ о том, что президент Дональд Трамп во время телефонного разговора якобы оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского с целью вынудить его расследовать деятельность бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына на Украине.

"Я не присутствовал при этом звонке, который могли слышать множество других людей в администрации. У меня нет оснований считать, что президент оказывал давление на иностранного лидера. Я считаю, что все это придумано из-за спекуляций одного единственного человека", - отметил глава Минфина США в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

"Я считаю, что в данном случае имеется в виду то, чего не существует", - добавил Мнучин. Он выразил убеждение, что разговоры между лидерами стран носят конфиденциальный характер и предание их огласке "заложит ужасный прецедент". В том же ключе высказался в воскресенье в эфире телеканала Fox News госсекретарь Майкл Помпео, которого спросили, видел ли он стенограмму разговора по телефону президентов США и Украины, и насколько она соответствует публикации газеты The Wall Street Journal. "Не знаю, я не читал The Wall Street Journal", - отговорился Помпео.

Как сообщила в пятницу со ссылкой на свои источники The Wall Street Journal, во время телефонного разговора в июле Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже проводят расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.